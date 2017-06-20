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Более 100 фармпроизводственных площадок из Индии соответствуют требованиям GMP на Украине

20.06.2017

По состоянию на начало июня, 104 фармацевтические производственные площадки из Индии подтвердили соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) на Украине, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщили агентству в Ассоциации индийских фармпроизводителей (IPMA) со ссылкой на данные Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба), в настоящее время на Украине действительны 72 заключения, которые ведомство выдало для заявителей из Индии.

Эти заключения выданы на основании сертификатов, выданных регуляторными органами стран-участников PIC/S (Система сотрудничества по фармацевтическим инспекциям), относительно соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP и c целью применения на Украине.

Кроме того, в настоящее время действующими являются 32 сертификата соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP, выданные заявителям из Индии Гослекслужбой после соответствующих выездных инспекционных проверок на заводы в Индии.

Эксперты Гослекслужбы в настоящее время обрабатывают еще 18 заявок на получение таких сертификатов. Кроме того, в работе Гослекслужбы находятся девять заявлений на подтверждение соответствия GMP от заявителей из Индии.

IPMA (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association) объединяет индийских фармпроизводителей, имеющих представительства на Украине и соответствующих международным стандартам US FDA (США), UK MHRA (Великобритания), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ) и GMP (Украина).

Система сотрудничества по фармацевтическим инспекциям (The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S), объединяет 44 субъекта (в том числе более 30 регуляторных органов) более чем в 30 странах мира.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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GMP
Украина
Индия
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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