Bioverativ завершает сделку по приобретению True North Therapeutics

Американская биотехнологическая компания Bioverativ Inc., специализирующаяся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови, объявила об успешном завершении сделки по приобретению частной биотехнологической компании True North Therapeutics, также расположенной в США, сообщает FirstWord Pharma. True North Therapeutics специализируется на разработке орфанных ЛП.

Bioverativ осуществит единовременный платеж в размере 400 млн долл. Кроме того, True North Therapeutics может получить еще до 425 млн долл.

В результате сделки Bioverativ получила доступ к экспериментальному препарату TNT009, предназначенному для лечения болезни холодовых агглютининов (редкая форма аутоиммунной гемолитической анемии, вызванной образованием аутоантител в ответ на реакции переохлаждения).

Как отметил исполнительный директор Bioverativ Джон Кокс, сделка является еще одним шагом для того, чтобы компания стала мировым лидером по разработке ЛП для лечения заболеваний крови.