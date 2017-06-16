Биосимиляр препарата Humira производства Boehringer Ingelheim продемонcтрировал эффективность

Биосимиляр препарата Humira - BI 695501, который разрабатывается немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim, продемонстрировал эффективность и безопасность, эквивалентную оригиналу американского фармпроизводителя AbbVie, сообщает The Pharma Letter.

BI 695501 будет применяться для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формами ревматоидного артрита. В клиническом исследовании приняли участие 645 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, которые были распределены на две группы: одна получала терапию Humira, другая - BI 695501. В результате исследования выяснилось, что безопасность, переносимость и иммуногенность данных препаратов эквивалентны.