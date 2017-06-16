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Лента · В мире
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Биосимиляр препарата Humira производства Boehringer Ingelheim продемонcтрировал эффективность

16.06.2017

Биосимиляр препарата Humira - BI 695501, который разрабатывается немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim, продемонстрировал эффективность и безопасность, эквивалентную оригиналу американского фармпроизводителя AbbVie, сообщает The Pharma Letter.

BI 695501 будет применяться для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формами ревматоидного артрита. В клиническом исследовании приняли участие 645 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, которые были распределены на две группы: одна получала терапию Humira, другая - BI 695501. В результате исследования выяснилось, что безопасность, переносимость и иммуногенность данных препаратов эквивалентны.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Boehringer Ingelheim
AbbVie
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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