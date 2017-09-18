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Биосимиляр препарата Herceptin компании Samsung получает первое одобрение в Европе

18.09.2017

На фоне растущей конкуренции онкологическим блокбастерам Roche в США и во всем мире южнокорейская компания Samsung Bioepis сделала большой шаг к одобрению биосимиляра препарата Herceptin в Европе, сообщает FiercePharma. Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CMPH) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал применение биосимиляра Ontruzant, что создает потенциальную угрозу в краткосрочной перспективе многомиллиардным продажам оригинального препарата на европейском континенте.

Применение биосимиляра компании Samsung рекомендовано по всем соответствующим показаниям: лечение рака молочной железы (РМЖ) ранних стадий, метастатического РМЖ и метастатического рака желудка. Если биосимиляр будет одобрен Европейской комиссией, то фармгигант Merck & Co. (за пределами США и Канады - MSD) будет продвигать Ontruzant в европейских странах.

Herceptin входит в число мировых бестселлеров: в прошлом году его продажи принесли швейцарской компании Roche около 7 млрд долл., из них более 2 млрд долл. – в Европе. В своем заявлении генеральный директор Samsung Bioepis Кристофер Хансунг Ко отметил, что компания надеется сыграть важную роль в расширении доступа пациентов к препарату trastuzumab в европейском регионе в случае получения окончательного одобрения.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
биоаналоги
Samsung
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
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