Беспилотные летательные аппараты помогают в неотложных ситуациях

При чрезвычайных ситуациях важна каждая минута между происшествием и прибытием медицинской помощи. В некоторых случаях традиционные транспортные средства, будь то автомобиль или вертолет, не могут быть использованы по объективным причинам - удаленность места происшествия, пробки, рельеф местности, естественные препятствия и др. Но задача остается - как можно быстрее доставить необходимую помощь. О применении беспилотников пишет специализированный сайт по респираторным заболеваниям RTmagazine.

Ряд исследователей полагают, что они нашли выход: доставлять необходимые для оказания первой помощи средства беспилотными летательными аппаратами. По данным Управления гражданской авиации США (FAA), в стране зарегистрировано 770 тыс. беспилотников. Для сравнения: количество зарегистрированных пилотируемых летательных аппаратов составляет около 320 тыс. При этом FAA начало регистрировать беспилотники только в декабре 2015 г. Эксперты прогнозируют, что к 2021 г. количество дронов в США составит 3,5 млн.

Большинство из этих аппаратов принадлежат любителям, однако некоторые компании в сфере здравоохранения заинтересованы в их применении. В частности, эксперты исследуют потенциал дронов по ускорению доставки жизненно необходимых препаратов и медизделий, в частности автоматических внешних дeфибрилляторов (АВД) для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ингаляторов для астматиков.

По данным исследователей из клиники Мейо, применение дронов в этих целях находится еще в зачаточном состоянии, но уже есть ряд успешных начинаний. Например, доставка медицинской продукции на Гаити после разрушительного землетрясения 2012 г. Кроме того, организация «Врачи без границ» применила дроны для доставки проб на туберкулез из отдаленных деревень в Папуа-Новой Гвинее. Нельзя не отметить успешные эксперименты с использованием беспилотников таких компаний, как Amazon, UPS и DHL.

Между тем, многие компании начали применять дроны для доставки медикаментов и медизделий в странах Африки, в частности Руанде и Танзании, где отсутствие инфраструктуры не позволяет быстро и качественно оказывать медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее читайте в ближайшем номере "ФВ"