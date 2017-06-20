Benlysta обеспечивает стабильный контроль над течением волчанки

Применение препарата Benlysta для лечения волчанки, разработанного британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline, помогает достичь стабильного контроля над течением заболевания, cообщает Pharma Times.

Benlysta представляет собой человеческое моноклональное антитело, блокирующее взаимодействие между BLyS (B-лимфоцит-стимулирующим белком) и соответствующими рецепторами B-клеток. Лекарственное средство предназначено для терапии пациентов с системной красной волчанкой в активной фазе заболевания.

По словам представителей GSK, в ходе клинических исследований Benlysta показал эффективность, продемонстрировав способность обеспечивать стабильный контроль над течением заболевания.