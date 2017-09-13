Белорусско-индийские фармпроизводства будут повышать локализацию

Белорусско-индийские фармпроизводства в Беларуси будут повышать локализацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра здравоохранения Республики Беларусь Валерия Малашко.

По словам министра, Индия в сфере фармацевтики является стратегическим партнером для Беларуси. «Более 250 субстанций мы приобретаем от индийских предприятий. Успехи белорусской фармпромышленности известны, но вместе с тем мы должны выходить на новые уровни, новые лекарственные препараты и технологии. Договоры были подписаны с компаниями, которые сегодня как раз и являются лидерами на рынке лекарственных препаратов новых направлений, нанотехнологий. Эти компании согласились с нами поработать, и мы получим новое качество лекарственных препаратов», - рассказал Валерий Малашко. Он отметил, что уже сейчас в Беларуси реализуются три инвестпроекта - производства в Скиделе, Колодищах и Бешенковичах. Известно, что на 2017-2018 годы в стране намечен запуск совместных белорусско-индийских фармацевтических производств, где будут выпускаться лекарства для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита, противоопухолевые препараты и моноклональные антитела.

Во время белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели подписан ряд соглашений и меморандумов. В их числе генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством здравоохранения Беларуси и компанией Hetero Labs Limited; трехстороннее соглашение об основных условиях между Минздравом, компанией "Глоринкор" и компанией Biocon Limited; трехстороннее соглашение об основных условиях между Минздравом, "Глоринкор" и компанией Cadila Healthcare Limited.