Беларусь заинтересована в создании совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане, а также в оказании поддержки в подготовке специалистов в медицинской сфере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Этот вопрос был обсужден на встрече министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что азербайджано-белорусские связи успешно развиваются в экономической, торговой, гуманитарной сферах. Он также отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию фармацевтической промышленности. В этой сфере создан специализированный Пираллахинский промышленный парк, где проводится работа по созданию совместных предприятий с Россией и Ираном. Белорусские компании также могут воспользоваться возможностями, созданными в этом парке.