Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на 7 млн долл.

Беларусь поставит в Азербайджан лекарственные препараты на 7 млн долл., сообщает БЕЛТА.

Это предусмотрено контрактами, подписанными белорусскими фармацевтическими предприятиями РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с азербайджанскими компаниями. На церемонии подписания, которая состоялась во время XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 г., присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.