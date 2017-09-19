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Bayer прекращает продажу противозачаточного имплантата за пределами США

19.09.2017

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer AG объявила на своем французском сайте о прекращении продажи противозачаточного имплантата Essure за пределами США, сообщает Reuters.

В компании заявили, что это связано с коммерческими причинами, а не с безопасностью или качеством продукта.

Essure одобрен в США в 2002 г. как альтернатива лигированию маточных труб для постоянной контрацепции. С тех пор FDA рассмотрело тысячи жалоб от потребителей, в т.ч. сообщения о поломке изделия или причинении повреждений.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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