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Лента · В мире
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AstraZeneca стремится компенсировать неудачу клинического исследования

01.09.2017

После неудачи крупного клинического исследования терапии рака легкого, информация о которой появилась в прошлом месяце, AstraZeneca попытается восстановить свою репутацию в онкологической сфере, раскрыв подробности двух ключевых клинических исследований, в которых используются другие подходы к лечению этого заболевания, сообщает агентство Reuters.

Британский фармпроизводитель уже заявил о том, что исследования PACIFIC и FLAURA достигли поставленных целей, но преимущества исследуемой терапии в полном объеме будут раскрыты 9 сентября на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) в Мадриде.

Данные клинического исследования PACIFIC покажут, в какой мере инфузионный иммунотерапевтический препарат Imfinzi поможет в лечении неоперабельного рака легкого ранних стадий или неметастатической формы.

В настоящее время не существует одобренных препаратов для применения на данной стадии заболевания, и мощные данные могут открыть окно возможностей стоимостью до 1 млрд долл. или больше, хотя этот сегмент меньше, чем сегмент терапии заболевания на поздних стадиях. На этих стадиях комбинация Imfinzi с препаратом tremelimumab не продемонстрировала ожидаемой эффективности.

Результаты исследования FLAURA покажут, насколько новый препарат AstraZeneca в форме таблеток, Tagrisso, способен сдерживать развитие рака легкого у пациентов с определенной генетической мутацией. В этом случае врачам нужны доказательства того, что препарат существенно эффективнее своих предшественников, оказывающих подобное действие.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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