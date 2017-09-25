AstraZeneca намерена зарегистрировать Bevespi Aerosphere в Японии и Китае

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о намерении направить заявки на одобрение препарата Bevespi Aerosphere (glycopyrronium/formoterol fumarate) в регуляторные органы Японии и Китая, сообщает FirstWord Pharma.

Препарат предназначен для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в средней и очень тяжелой формах.

Двойной бронходилататор с фиксированной дозой ежн одобрен в США в качестве долгосрочной поддерживающей терапии нарушения дыхания при ХОБЛ. Заявка на регистрацию Bevespi Aerosphere рассматривается в Европе.

Согласно результатам клинического исследования III фазы PINNACLE 4, Bevespi Aerosphere показал значительное улучшение функции легких по сравнению с компонентами препарата в качестве монотерапии и плацебо, которые применялись дважды в сутки через дозированный аэрозольный ингалятор.