AstraZeneca и Hutchison China MediTech проводят совместное клиническое исследование

Китайская биофармацевтическая компания Hutchison China MediTech и шведско-британская AstraZeneca начали проведение III фазы клинического исследования экспериментального препарата для лечения рака почки savolitinib, сообщает FirstWord Pharma.

Препарат предназначен для терапии пациентов с папиллярной почечно-клеточной карциномой, связанной с гиперактивностью C-MET. Именно в лечении таких пациентов savolitinib продемонстрировал эффективность в ходе II фазы клинического исследования.

По условиям соглашения с AstraZeneca, китайская компания получит 5 млн долл. в качестве поэтапного платежа.