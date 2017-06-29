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AstraZeneca и Hutchison China MediTech проводят совместное клиническое исследование

29.06.2017

Китайская биофармацевтическая компания Hutchison China MediTech и шведско-британская AstraZeneca начали проведение III фазы клинического исследования экспериментального препарата для лечения рака почки savolitinib, сообщает FirstWord Pharma.

Препарат предназначен для терапии пациентов с папиллярной почечно-клеточной карциномой, связанной с гиперактивностью C-MET. Именно в лечении таких пациентов savolitinib продемонстрировал эффективность в ходе II фазы клинического исследования.

По условиям соглашения с AstraZeneca, китайская компания получит 5 млн долл. в качестве поэтапного платежа.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
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