Aspen покупает портфель анестетиков уAstraZeneca в США

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась продать американские права на свои анестетики южноафриканской компании Aspen спустя год после продажи прав на эти препараты за пределами США, сообщает Reuters. Сумма сделки может составить до 766 млн долл.

AstraZeneca будет продолжать производить и поставлять Aspen препараты Diprivan, EMLA, Xylocaine/Xylocard/Xyloproct, Marcaine, Naropin, Carbocaine и Citanest в течение переходного периода, который рассчитан на 5 лет.

Сделка позволит компании более полно сосредоточиться на основных направлениях деятельности: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.

По условиям соглашения, Aspen осуществит единовременный платеж в сумме 555 млн и еще выплатит до 211 млн долл. в зависимости от показателей продаж.