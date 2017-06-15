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АО «Гриндекс» занял шестое место в Латвийском топе репутации предприятий

15.06.2017
Фото: Фото из архива "Nords Porter Novelli"

На фото: Кришьянс Цайну (исполнительный директор "Nords Porter Novelli"), Лайля Клявиня (руководитель Департамента коммуникации АО "Гриндекс"), Марис Кучинскис (премьер-министр Латвии), Андрис Озолиньш (директор Латвийского агентства инвестиций и развития)

В этом году в Латвийском топе репутации предприятий АО «Гриндекс» заняло почетное шестое место, получив наряду с другими лидерами награду «Предприятие первой десятки».

Особую благодарность предприятие выражает жителям, благодаря оценке которых в общем рейтинге «Гриндекс» занял высокую четвертую позицию, и предпринимателям, по оценке которых «Гриндекс» занял восьмое место.

Стоит отметить, что в отдельных категориях «Гриндекс» получил очень высокие оценки : второе место в категории «Высокий потенциал экспорта» (по оценке жителей «Гриндекс» занял первое место), высокую седьмую позицию предприятие заняло в таких категориях, как «Хороший работодатель», «Ориентированный на будущее», «Заботящийся о благосостоянии общества», а в категории «Хорошие продукты и услуги» «Гриндекс» занял восьмое место.

Уже в четвертый раз в этом году была проведена оценка репутации руководителей предприятий, в которой председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис занял 14 место.

В этом году Латвийский топ репутации предприятий прошел уже в 13 раз. Его организуют Латвийское агентство инвестиций и развития, агентство Nords Porter Novelli, центр исследований SKDS, благодаря которому в интернете было опрошено 2000 жителей Латвии и 400 предпринимателей в возрасте с 18 до 75 лет.

Акционерное общество «Гриндекс» выражает благодарность своим клиентам, партнерам, пациентам, специалистам здравоохранения и обществу в целом за ежедневный вклад и признание, которые способствуют отличной репутации предприятия.

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Метки
Grindeks
Компании
Grindeks AО «Гриндекс» (Grindeks, AS) — международное фармацевтическое предприятие.
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
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Current issue #20, 2017
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