Amgen урегулировала патентный спор с AbbVie в отношении биосимиляра Humira

Американская биотехнологическая компания Amgen объявила об урегулировании всех патентных споров с американской AbbVie относительно биосимиляра препарата Humira (adalimumab), сообщает FirstWord Pharma. По условиям соглашения, Amgen сможет вывести на американский рынок свой биосимиляр под торговым наименованием Amjevita 31 января 2023 г. В Европе лонч биоимиляра под торговым наименованием Amgevita состоится 16 октября 2018 г.

Amgen будет выплачивать AbbVie роялти с продаж. Другие финансовые условия соглашения не разглашаются.

В мае 2017 г. Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций США (PTAB) при Бюро по патентам и товарным знакам США вынес решение в пользу компании Coherus BioSciences, оспорившей действительность патента на Humira.

FDA одобрило Amjevita в сентябре 2016 г. Препарат Amgevita получил одобрение в Европе в марте того же года.