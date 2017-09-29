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Лента · В мире
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Amgen урегулировала патентный спор с AbbVie в отношении биосимиляра Humira

29.09.2017

Американская биотехнологическая компания Amgen объявила об урегулировании всех патентных споров с американской AbbVie относительно биосимиляра препарата Humira (adalimumab), сообщает FirstWord Pharma. По условиям соглашения, Amgen сможет вывести на американский рынок свой биосимиляр под торговым наименованием Amjevita 31 января 2023 г. В Европе лонч биоимиляра под торговым наименованием Amgevita состоится 16 октября 2018 г.

Amgen будет выплачивать AbbVie роялти с продаж. Другие финансовые условия соглашения не разглашаются.

В мае 2017 г. Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций США (PTAB) при Бюро по патентам и товарным знакам США вынес решение в пользу компании Coherus BioSciences, оспорившей действительность патента на Humira.

FDA одобрило Amjevita в сентябре 2016 г. Препарат Amgevita получил одобрение в Европе в марте того же года.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Humira
биоаналоги
AbbVie
Amgen
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
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Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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