Amgen объявляет о новом партнерстве в разработке T-клеток

Компании Amgen и CytomX Therapeutics будут совместно разрабатывать привлекающий T-клетки биспецифический активатор Probody для таргетирования рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR), сообщает PharmaTimes.

EGFR представляет собой многократно обоснованную мишень в онкологии, экспрессируемую при множестве типов рака у человека. Привлекающие T-клетки биспецифические активаторы Probody – это состоящие из антител структуры, способные направлять цитотоксичные T-клетки в микросредах опухолей. В доклинических исследованиях Probody-версии биспецифических терапевтических антител EGFRxCD3, разработанных компанией CytomX, стимулировали регрессию опухолей и увеличивали терапевтическое окно для EGFR.

По условиям договора, Amgen и CytomX будут совместно разрабатывать привлекающий T-клетки биспецифический активатор Probody – антитело к EGFRxCD3. CytomX возглавит разработку на ранних стадиях. Amgen возглавит разработку на поздних стадиях и коммерциализацию конечного продукта. Компании будут совместно нести расходы по глобальной разработке на поздних стадиях.

Amgen заплатит аванс в размере 40 млн долл. и купит обыкновенные акции CytomX на общую сумму 20 млн долл. CytomX будет иметь право на получение до 455 млн долл. за выполнение этапов работ по программе EGFR, связанных с разработкой, регистрацией и коммерциализацией. Amgen возглавит глобальную коммерческую деятельность; при этом CytomX получит право на получение доли прибыли в США и поэтапных роялти, размер которых будет выражаться двухзначным числом, с чистого объема продаж коммерческого продукта за пределами США.

Amgen также получит эксклюзивные всемирные права на разработку и коммерциализацию до трех дополнительных целевых продуктов, информация о которых не раскрывается. Если Amgen преуспеет в разработке и продажах всех этих продуктов, CytomX будет иметь право на получение до 950 млн долл. в виде дополнительных авансовых платежей и платежей по этапам работ, а также на получение роялти с продаж любых конечных продуктов. Компании CytomX также будут переданы права от Amgen на участие в программе доклинических исследований привлекающего T-клетки биспецифического активатора, информация о котором не разглашается. Amgen будет иметь право на получение платежей по этапам работ и роялти с продаж любых конечных продуктов, связанных с реализацией данной программы.