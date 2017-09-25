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Американский регулятор отказал J&J в одобрении противоартритного препарата sirukumab

25.09.2017

FDA отказалось одобрить препарат для лечения ревматоидного артрита sirukumab американской компании Johnson & Johnson, сообщает Reuters. По словам представителя регулятора, для определения безопасности препарата требуются дополнительные клинические исследования.

В августе текущего года против одобрения препарата высказался и консультативный совет FDA. У экспертов вызвал обеспокоенность дисбаланс между количеством летальных исходов среди пациентов, получающих препарат, и в плацебо-группе.

Самыми распространенными причинами летальных исходов стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, инфекции и злокачественные новообразования.

Препарат sirukumab является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует интерлейкин (IL)-6.К этому же классу относятся препараты Actemra компании Roche и Kevzara (Sanofi/Regeneron).

По оценкам экспертов, в случае одобрения объем продаж sirukumab под торговым наименованием Plivensia мог бы составить 426 млн долл. к 2020 г.

Изначально компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson) разрабатывала sirukumab совместно с британской GlaxoSmithKline, однако затем последняя вернула ей все права.

В апреле 2017 г. FDA отказалось одобрить препарат для лечения ревматоидного артрита baricitinib, разработанный Eli Lilly совместно с компанией Incyte, из-за сомнений в дозировке и, следовательно, в безопасности.

Baricitinib относится к классу ингибиторов JAK-киназ, как и препараты Xeljanz (Pfizer) и Humira (AbbVie).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
отказ
Фармвестник-ТВ
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20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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