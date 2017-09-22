Американские законодатели обеспокоены последствиями кибератак для здравоохранения

В письменном обращении в адрес министра здравоохранения и социального обеспечения США Тома Прайса и исполнительного директора фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) Кеннета Фрейзера члены Палаты представителей американского конгресса Грег Уолден и Тим Мерфи выразили беспокойство потенциальной угрозой кибератак для сектора здравоохранения, в т.ч. в области доступности лекарственных средств, сообщает американская газета The Hill.

Как ранее писала британская The Independent, американская компания стала одной из тех, кто подвергся глобальной кибератаке в июне текущего года. Тогда атаке вируса Petya подверглись компании из России, Испании, Индии, Великобритании, США и других стран. Кстати, в компании подтвердили факт взлома ее компьютерной сети.

Авторы письма отмечают, что хотя нет доказательств того, что именно гиператака стала причиной сбоев в производственном процессе Merck, возникают определенные опасения. В качестве примера приводится информация Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) о том, что компания не сможет поставить определенные дозировки вакцины против гепатита B.

Законодатели просят Тома Прайса информировать их о мерах, принимаемых министерством для того, чтобы обезопасить население США от дефицита лекарств и других последствий потенциальных кибератак.