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Американские законодатели обеспокоены последствиями кибератак для здравоохранения

22.09.2017

В письменном обращении в адрес министра здравоохранения и социального обеспечения США Тома Прайса и исполнительного директора фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) Кеннета Фрейзера члены Палаты представителей американского конгресса Грег Уолден и Тим Мерфи выразили беспокойство потенциальной угрозой кибератак для сектора здравоохранения, в т.ч. в области доступности лекарственных средств, сообщает американская газета The Hill.

Как ранее писала британская The Independent, американская компания стала одной из тех, кто подвергся глобальной кибератаке в июне текущего года. Тогда атаке вируса Petya подверглись компании из России, Испании, Индии, Великобритании, США и других стран. Кстати, в компании подтвердили факт взлома ее компьютерной сети.

Авторы письма отмечают, что хотя нет доказательств того, что именно гиператака стала причиной сбоев в производственном процессе Merck, возникают определенные опасения. В качестве примера приводится информация Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) о том, что компания не сможет поставить определенные дозировки вакцины против гепатита B.

Законодатели просят Тома Прайса информировать их о мерах, принимаемых министерством для того, чтобы обезопасить население США от дефицита лекарств и других последствий потенциальных кибератак.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
дефицит
лекарственные средства
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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