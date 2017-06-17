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Американские прокуроры заинтересовались продвижением опиоидных анальгетиков

17.06.2017

Генеральные прокуроры нескольких штатов США объявили о начале совместного исследования методов маркетинга и продаж фармацевтических компаний, производящих опиоидные болеутоляющие средства в связи с национальной эпидемией наркомании. Об этом сообщает Reuters.com.

Генеральные прокуроры из Массачусетса, Техаса, Иллинойса и Пенсильвании объявил о расследовании через две недели после того, как генеральный прокурор штата Огайо Майк Дэвин подал в суд на пять производителей лекарств за искажение рисков опиоидов.

«Мы изучаем, какую роль, если таковая имеется, маркетинг и смежные практики могли бы сыграть в возрастающей выписке и использовании этих сильнодействующих и вызывающих привыкание лекарств», - сказал в своем заявлении генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин.

Пока не ясно, сколько штатов участвует в исследовании, хотя официальные лица заявляют, что их большинство. Также не известно, какие компании заинтересовали прокуроров.

Есть отдельные судебные процессы генеральных прокуроров штата Огайо и Миссисипи, которые судятся с Purdue Pharma LP, Johnson & Johnson, Endo International Plc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd и Allergan Plc.

Teva в своем заявлении указала, что «привержена надлежащей пропаганде и использованию опиоидов». Представители других компаний не сразу ответили на просьбы о комментариях.

Компании отрицают правонарушения, заявляя, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) утвердило их препараты как безопасные и эффективные, кроме того, они напоминают, что размещают предупреждающие надписи о рисках.

Генеральный прокурор штата Огайо Дэвин, объясняя подачу иска, сказал, что фармацевтические компании помогли развязать кризис, потратив миллионы долларов на маркетинг и продвижение таких препаратов, как OxyContin компании Purdue. В иске говорится, что фармацевтические компании распространяют вводящие в заблуждение заявления о рисках и преимуществах опиоидов в рамках маркетинговой схемы, направленной на то, чтобы убедить врачей и пациентов, что препараты следует использовать для хронической, а не кратковременной боли.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
опиоидные препараты
Фармвестник-ТВ
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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