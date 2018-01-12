Американская фарма ожидает всплеска консолидации на фоне налоговой реформы

Руководители американских фармацевтических компаний полагают, что инициированная Президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа повысит активность на рынке слияний/поглощений (M&A), сообщает FirstWord Pharma.

Исполнительный директор компании Allergan Брент Сондерс считает, что будут преобладать сделки с участием биотехнологических компаний, разрабатывающих противоопухолевые препараты. Пример такой сделки уже в текущем году есть: Celgene/ Impact Biomedicines. Сумма сделки может составить до 7 млрд долл.

Тем не менее, по мнению топ-менеджеров, такие мегасделки, как Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD)/Schering-Plough (41,1 млрд долл.) и Pfizer/Wyeth (68 млрд долл.) будут редким явлением.

Налоговая реформа кроме снижения ставки корпоративного налога с 35 до 21% позволяет компаниям репатриировать зарубежную прибыль по льготной налоговой ставке. На этот шаг решились Amgen, Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.

При этом исполнительный директор Eli Lilly Дейв Рикс пояснил, что компания будет использовать репатриированные средства для развития бизнеса, в т.ч. небольшие сделки по приобретению активов на ранней стадии разработки.