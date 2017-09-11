Allergan передала патентные права на Restasis индейцам

Ирландская фармацевтическая компания Allergan объявила о передаче всех патентных прав и предоставлении эксклюзивной лицензии на офтальмологический препарат Restasis (cyclosporine) индейскому племени могавков из резервации Сент-Реджис, сообщает FirstWord Pharma.

По окончании сделки компания выплатит племени 13,75 млн долл, а также будет выплачивать ежегодно 15 млн долл. в качестве роялти.

Как отметил директор по правовым вопросам Allergan Боб Бейли, совет племени обратился к компании с заманчивым предложением помочь ей укрепить свои позиции по защите прав интеллектуальной собственности в преддверии рассмотрения дела в Комитете по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB).

Тем временем, совет племени подал петицию в регуляторные органы с требованием прекратить все преследования патентов на препарат, поскольку племя пользуется суверенным иммунитетом от подобных преследований.

Оспорить патенты на Restasis пытаются несколько компаний, в т.ч. Akorn Pharmaceuticals, Mylan и Teva.

В Allergan уточнили, что соглашение с индейцами не касается патентных споров, которые разбираются в федеральном суде.

Представитель Teva назвал решение Allergan новым и необычным путем задержки вывода на рынок высококачественных и доступных дженериков. Компания намерена продолжать оспаривать патенты на препарат.

По мнению эксперта аналитической компании Sanford C. Bernstein Ронни Гэла, если маневр Allergan окажется удачным, то многие глобальные фармкомпании, в т.ч. Amgen, Eli Lilly и Pfizer могут последовать этому примеру, чтобы «спрятать» свои патенты среди индейских племен.

Аналитик консалтинговой компании Evercore ISI Умер Раффат полагает, что меры, принимаемые Allegan, очень важны для отрасли. Он допускает, что подобные соглашения с коренными американцами могут заключить и другие компании, в т.ч. Amgen, Eli Lilly и Pfizer.