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Allergan направляется в федеральный суд для защиты препарата Restasis от ранних дженериков

30.08.2017

Allergan готовится к тяжбе в федеральном суде штата Техас: компания обвинила производителей дженериков в нарушении ее патентных прав на блокбастер – офтальмологический препарат Restasis, сообщает Fiercepharma.

Судебный процесс начался в понедельник в окружном суде г. Маршал (шт. Техас). Allergan выступает с обвинениями против компаний Mylan, Teva Pharmaceuticals, Akorn и Inno Pharma, подразделения Pfizer. Allergan внесла иск после того, как Mylan и Teva подали заявки на регистрацию своих дженериков препарата Restasis.

Restasis был вторым по объему продаж препаратом компании Allergan: в прошлом году глобальная выручка от продаж данного препарата составила почти 1,5 млрд долл. Однако, во II квартале текущего года его продажи «просели» на 9,4% год к году. Ему приходится бороться с новым конкурентом – офтальмологическим препаратом Xiidra компании Shire.

В то время как Allergan утверждает, что производители дженериков нарушают ее патенты, ответчики рассматривают данную тяжбу как «плохо замаскированную попытку продлить период эксклюзивности для Restasis».

Отдельным пунктом в понедельник Allergan урегулировала спор еще с одной дженериковой компанией, Famy Care, разрешив последней вывести на рынок дженерик препарата Restasis в феврале 2024 г. или ранее при выполнении определенных нераскрытых условий.

По данным инвестиционного банка RBC Capital Markets, Allergan считает, что в худшем случае дженерики выйдут на рынок в начале 2019 г., однако их выход более вероятен в 2020 г. или позже. Начало 2019 г. – это, очевидно, существенно более ранний срок, чем тот, который Allergan согласовала с компанией Famy, и уж гораздо раньше, чем сам производитель оригинального препарата хотел бы.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
дженерики
инновационные препараты
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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