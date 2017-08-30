Allergan направляется в федеральный суд для защиты препарата Restasis от ранних дженериков

Allergan готовится к тяжбе в федеральном суде штата Техас: компания обвинила производителей дженериков в нарушении ее патентных прав на блокбастер – офтальмологический препарат Restasis, сообщает Fiercepharma.

Судебный процесс начался в понедельник в окружном суде г. Маршал (шт. Техас). Allergan выступает с обвинениями против компаний Mylan, Teva Pharmaceuticals, Akorn и Inno Pharma, подразделения Pfizer. Allergan внесла иск после того, как Mylan и Teva подали заявки на регистрацию своих дженериков препарата Restasis.

Restasis был вторым по объему продаж препаратом компании Allergan: в прошлом году глобальная выручка от продаж данного препарата составила почти 1,5 млрд долл. Однако, во II квартале текущего года его продажи «просели» на 9,4% год к году. Ему приходится бороться с новым конкурентом – офтальмологическим препаратом Xiidra компании Shire.

В то время как Allergan утверждает, что производители дженериков нарушают ее патенты, ответчики рассматривают данную тяжбу как «плохо замаскированную попытку продлить период эксклюзивности для Restasis».

Отдельным пунктом в понедельник Allergan урегулировала спор еще с одной дженериковой компанией, Famy Care, разрешив последней вывести на рынок дженерик препарата Restasis в феврале 2024 г. или ранее при выполнении определенных нераскрытых условий.

По данным инвестиционного банка RBC Capital Markets, Allergan считает, что в худшем случае дженерики выйдут на рынок в начале 2019 г., однако их выход более вероятен в 2020 г. или позже. Начало 2019 г. – это, очевидно, существенно более ранний срок, чем тот, который Allergan согласовала с компанией Famy, и уж гораздо раньше, чем сам производитель оригинального препарата хотел бы.