AbbVie и BMS будут сотрудничать в области лечения распространенных солидных опухолей

Компании AbbVie и Bristol-Myers Squibb (BMS) в минувшую пятницу объявили о сотрудничестве в клиническом исследовании по оценке комбинированной схемы, включающей исследовательский конъюгат антитело-лекарственное средство ABBV-399 компании AbbVie и иммунотерапевтический препарат Opdivo (nivolumab) компании BMS, для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) с гиперэкспрессией c-Met, сообщает сайт WorldPharmaNews.

В настоящее время проводится клиническое исследование 1b фазы, включающее оценку потенциала комбинации Opdivo, действие которого направлено на ослабление иммуносупрессии, с ABBV-399 для изучения переносимости и потенциальной эффективности комбинированной схемы лечения у субъектов с распространенным НМКРЛ с гиперэкспрессией c-Met, не откликнувшихся на один курс химиотерапии. В будущем исследование может быть расширено для включения других солидных опухолей.

Спонсором исследования выступает AbbVie. Конкретные условия соглашения не раскрываются.