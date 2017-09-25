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AbbVie и BMS будут сотрудничать в области лечения распространенных солидных опухолей

25.09.2017

Компании AbbVie и Bristol-Myers Squibb (BMS) в минувшую пятницу объявили о сотрудничестве в клиническом исследовании по оценке комбинированной схемы, включающей исследовательский конъюгат антитело-лекарственное средство ABBV-399 компании AbbVie и иммунотерапевтический препарат Opdivo (nivolumab) компании BMS, для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) с гиперэкспрессией c-Met, сообщает сайт WorldPharmaNews.

В настоящее время проводится клиническое исследование 1b фазы, включающее оценку потенциала комбинации Opdivo, действие которого направлено на ослабление иммуносупрессии, с ABBV-399 для изучения переносимости и потенциальной эффективности комбинированной схемы лечения у субъектов с распространенным НМКРЛ с гиперэкспрессией c-Met, не откликнувшихся на один курс химиотерапии. В будущем исследование может быть расширено для включения других солидных опухолей.

Спонсором исследования выступает AbbVie. Конкретные условия соглашения не раскрываются.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bristol-Myers Squibb
AbbVie
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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