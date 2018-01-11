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Ставка на локализацию

11.01.2018

Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров?

Еще один нормативный документ, создающий преференции при государственных закупках отечественным производителям узкой группы медицинских изделий, вышел в свет в начале декабря 2017 г. Под неутихающие дискуссии о пользе и вреде механизма «третий лишний» вступил в действие «второй лишний», сузив госпитальный сектор рынка для зарубежных производителей еще больше. Что это может означать для участников рынка и для пользователей продукции, мы спросили эксперта.

«Второй лишний»

Правительство РФ определило ограничения и условия допуска металлических непокрытых стентов для коронарных артерий, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), стандартных баллонных катетеров для коронарной ангиопластики, аспирационных катетеров для эмболоэктомии (тромбоэктомии), происходящих из иностранных государств, для закупок для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление №1469 от 04.12.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, устанавливается, что все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от российского производителя коронарных стентов и катетеров.

Принятие этого документа будет способствовать созданию технологических и экономических преимуществ в целях дальнейшего развития российского производства таких медицинских изделий, считают в правительстве. Критики постановления утверждают, что в условиях искусственного ограничения конкуренции с лучшими зарубежными производителями устранится и мотивация для постоянного совершенствования качества и технологии производства в России.

Но все технологически развитые государства защищают интересы собственного производителя перед экспансией на национальный рынок зарубежных игроков.

К примеру, в Бразилии, чтобы получить преимущество в госзакупках, нужно, чтобы производство было расположено в стране, создавать рабочие места для местного населения и содействовать технологическому развитию — и даже если такой локальный производитель предложит цену на 25% превышающую цену ее конкурента без производства в стране, преимущество все равно будет на его стороне.

В США закупки осуществляются в соответствии с Buy American Act. Работает он так: если местный поставщик предложил не самую низкую цену, то покупатель прибавляет определенный процент к самой низкой цене. Обычно это от 6% для крупного бизнеса до 12% для малого и до 50% для закупок министерства обороны. После этого заказчик определяет, какая же цена была наиболее выгодной.

В своем недавнем интервью «Ведомостям» главный внештатный специалист-кардиолог Москвы Елена Васильева так прокомментировала развитие ВМП в нашей стране и в Москве в частности: «Денег в целом, конечно, тратим больше, и так и должно быть. Во всем мире вложения в медицину растут. Медицина – не та сфера, где нужно экономить».

Наше государство, поддерживая развитие отечественных производителей, тем не менее открыто для сотрудничества. В том числе с иностранными компаниями, понимая, что дальнейшее развитие высокотехнологичной медпомощи в нашей стране невозможно без качественных и безопасных медизделий, которые зарекомендовали себя в мировой клинической практике и используются врачами в течение многих лет. В качестве примера такого партнерства может послужить российский производитель стентов и катетеров «Стентекс», который является совместным предприятием российской компании ГК «Ренова» и американской Medtronic, которая, являясь мировым лидером в производстве медизделий, отвечает за гарантированное качество и эффективность производимой в России продукции.

Принципиальные отличия

При производстве российской продукции, как правило, используются локализованные зарубежные технологии. Главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров поясняет:

«На сегодняшний день, учитывая критическую ситуацию по ряду направлений, государство активно реализует политику импортозамещения, — отметил г-н Федотов. — В данном конкретном случае – это стенты. Закупки – это один из инструментов регулирования рынка, который надо использовать в интересах государства».

Кто вышел в дамки

По данным IMS Health, объем рынка медизделий для лечения хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) и острого коронарного синдрома (ОКС) за три квартала 2017 года составил почти 5 млрд рублей, в 2016 году – 8 млрд рублей. Притом, что еще в 2016 г. иностранные производители занимали более 90% рынка.

С января 2017 года начал продажи «Стентекс», определенный распоряжением Правительства РФ № 855-р от 12.05.2015 г. единственным поставщиком медизделий в сегменте оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом (это примерно 50-60% всего рынка коронарных стентов и катетеров).

Помимо указанных выше инструментов существуют и другие форматы господдержки отечественных предприятий: например, выделение субсидий на развитие производственных мощностей, средств на НИОКР и пр.

Сертификат о происхождении товара СТ-1 в том числе позволяет тому же «Стентексу» выходить на торги с преференциями по отношению к иностранным производителям – в рамках упомянутого выше постановления 1469.

Власти, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии здравоохранения и отечественной медицинской промышленности на должном уровне, что становится наиболее возможным в том числе за счет ГЧП и частных инвестиций. И именно реализуемые правительством меры поддержки могут послужить важным инструментом для привлечения частного капитала в инфраструктуру здравоохранения, что позволит не только повысить качество производимой продукции и медицинской помощи, обеспечить бОльшую независимость страны в условиях санкций, но и даст , пусть небольшой, но рост российской экономики в текущих условиях.

Автор: «Фармацевтический вестник»

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Метки
Стентекс
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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