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Совокупный рейтинг крупнейших дистрибьютеров России. Интерактивная аналитика

05.09.2017

По итогам 1-го полугодия 2017 г. совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж ЛС составила 67%. Относительно 1-го полугодия 2016 г. этот показатель увеличился на 3%. Совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов («Протек», «Катрен», «Пульс») по итогам 1-го полугодия 2017 г. составила 46,75%. Лидер рейтинга — «Протек» опережает на 2,72% своего ближайшего конкурента — «Катрен».

Представляем совокупный рейтинг крупнейших дистрибьютеров России по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «На первый-второй рассчитайсь», опубликованной в «ФВ» №27 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

  • переключать вкладки,
  • изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
  • просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

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Метки
аналитика
рейтинги и диаграммы
Фармвестник-ТВ
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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