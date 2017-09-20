Совокупный рейтинг аптечных сетей и ассоциаций. Интерактивная аналитика

Укрупнение ведущих участников рейтинга продолжается. Лидеры фармацевтического рынка создают серьезную угрозу для малых аптечных сетей и индивидуальных аптек. Впрочем, судите сами.
Представляем совокупный рейтинг аптечных сетей и ассоциаций по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «Продавцы здоровья», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.
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