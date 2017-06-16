RNC Pharma: суммарный объем импорта лекарств в Россию за январь-май 2017 г. составил 230 млрд рублей

По итогам периода январь-май 2017 г. в нашу страну было ввезено готовых лекарств на сумму 194,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), посчитали аналитики RNC Pharma. Долгосрочная динамика импорта (к аналогичному периоду 2016 г.) при расчетах в рублях достигла 10,5%. Несмотря на довольно высокую среднюю динамику поставок с начала года, показатели мая 2017 оказались заметно скромнее таковых за предыдущий месяц, «всего» 9,6% против почти 16% в апреле. Ситуация с импортом нерасфасованной продукции пока вообще уходит в глубокий минус, средняя динамика за первые 5 месяцев 2017 г. составила при расчетах в рублях -24,7%, общий объем поставок за период составляет 35,5 млрд. руб.

Натуральные объемы поставок готовых форм ЛП (в упаковках), напротив, наращивают темпы. Суммарно за 5 месяцев 2017 г. в нашу страну было ввезено 789,7 млн упак. – на 7,1% больше, чем годом ранее, при этом прирост поставок в мае составил 15,7%, тогда как апрель мог похвастаться лишь 6,6%. Впрочем, столь позитивные цифры аналитики объясняют прежде всего переключением спроса на упаковки с меньшим количеством разовых доз, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) по готовым формам за период с начала года в довольно заметном минусе (-4,3%). Поставки нерасфасованной продукции при расчетах в МЕД, в противовес готовым формам, выходят в плюс (+8,3% за январь-май 2017) даже несмотря на сокращение объема поставок in-bulk в денежном выражении.

Доля рубля в расчетах за поставки импортных ЛП (все формы) в текущем году продолжила тенденцию к росту, за первые 5 месяцев текущего года на расчеты в российской валюте приходится 95%, при этом общее количество платежных валют становится все шире. В частности, в текущем году стартовали расчеты в иенах и юанях. В этих валютах закономерно оплачивались поставки из Японии и Китая. В первом случае речь шла о ввозе препарата Каталин (Сэндзю Фармацевтикал), во втором Мизопростола (Чайна Ресорсез Зижу).