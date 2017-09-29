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RNC Pharma: денежный объем импорта фармсубстанций из Ирландии вырос в 2017 г. почти в 600 раз

29.09.2017

С января по август 2017 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 48,9 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), сообщает RNC Pharma. Большая часть этой суммы (97,4%) приходится на поставки фармакопейных АФИ. Суммарный прирост поставок к аналогичному периоду прошлого года составил 28% при расчете в рублях, причем основной вклад в динамику внесли именно фармакопейные АФИ, за год их поставки выросли на 29%, импорт технического сырья к прошлому году сократился на 2,4%.

Интересно, что натуральная динамика поставок, во-первых, выглядит заметно скромнее – к прошлому году «всего» +9,9%, во-вторых, темпы ввоза фармакопейного сырья уступают динамике поставок технических АФИ (9,7% и 15,7% соответственно). Всего же с начала текущего года в нашу страну было импортировано порядка 8,02 тыс. тонн АФИ.

Основной объем поставок (в денежном выражении) и наиболее разнообразный ассортимент АФИ ввозится в нашу страну из Китая, на долю этого направления с начала 2017 г. приходится 19,7%, всего было поставлено 336 наименований АФИ.

Абсолютный рекордсмен, с точки зрения динамики поставок, Ирландия. В текущем году денежный объем импорта АФИ из этой страны вырос почти в 600 раз. Из страны импортируется всего 3 наименования продукции, при этом почти 95% от денежного объема поставок приходится на антигены для производства вакцины для профилактики пневмококковых инфекций.

А своеобразный антирекорд поставок в топе в текущем году показывает Украина, за год импорт АФИ из данной страны в Россию сократился на 57% в рублевом эквиваленте, даже несмотря на тот факт, что ассортимент поставляемой продукции за минувший год вырос с 13 до 15 наименований.

ТОР-15 стран-происхождения АФИ (включая технические) по объемам импорта в Россию за январь-август 2017 г. в денежном выражении

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
импорт
фармсубстанции
RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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