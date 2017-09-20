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Продажи аптечной косметики. Интерактивная аналитика

20.09.2017

В настоящее время, по рекомендациям DSM Group, выделяют три большие подгруппы аптечной косметики. В целом в аптеках России отмечается рост продаж аптечной косметики как в упаковках, так и рублевом эквиваленте. Но по отдельным подгруппам ситуация различается.

Представляем аналитику продаж аптечной косметики по итогам периода 6 месяцев 2017 года – приложение к статье «В зеркале аптечного прилавка», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

  • переключать вкладки,
  • изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
  • просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

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Метки
аналитика
рейтинги и диаграммы
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20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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