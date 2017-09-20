Продажи аптечной косметики. Интерактивная аналитика

В настоящее время, по рекомендациям DSM Group, выделяют три большие подгруппы аптечной косметики. В целом в аптеках России отмечается рост продаж аптечной косметики как в упаковках, так и рублевом эквиваленте. Но по отдельным подгруппам ситуация различается.
Представляем аналитику продаж аптечной косметики по итогам периода 6 месяцев 2017 года – приложение к статье «В зеркале аптечного прилавка», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.
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