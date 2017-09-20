Продажи аптечной косметики. Интерактивная аналитика

В настоящее время, по рекомендациям DSM Group, выделяют три большие подгруппы аптечной косметики. В целом в аптеках России отмечается рост продаж аптечной косметики как в упаковках, так и рублевом эквиваленте. Но по отдельным подгруппам ситуация различается.

Представляем аналитику продаж аптечной косметики по итогам периода 6 месяцев 2017 года – приложение к статье «В зеркале аптечного прилавка», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».