Популярность онлайн. Данные синдикативного исследования компании Ipsos Healthcare

Какие виды информации в интернете предпочитают российские врачи осенью 2017? Популярны ли вебинары и результаты клинических исследований в профессиональной врачебной среде?
Представляем аналитику по данным синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» от компании Ipsos Healthcare, осень 2017 года.
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