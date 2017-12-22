Популярность онлайн. Данные синдикативного исследования компании Ipsos Healthcare

Какие виды информации в интернете предпочитают российские врачи осенью 2017? Популярны ли вебинары и результаты клинических исследований в профессиональной врачебной среде?

Представляем аналитику по данным синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» от компании Ipsos Healthcare, осень 2017 года.

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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 31 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».