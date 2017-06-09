Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон № 108-ФЗ от 07.06.2017 г. «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 и 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ № 1135-р от 30.05.2017 г. «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 193н от 27.04.2017 г. «Об утверждении Порядка размещения информации о составе совета по этике, созданного в целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, планах его работы и текущей деятельности на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2017 № 46939).

- Приказ Минздрава России № 191н от 27.04.2017 г. «Об утверждении Положения о совете по этике, созданном в целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, порядка его деятельности и требований к квалификации и опыту работы экспертов совета по этике» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46959).

- Приказ Минздрава России № 133н от 27.03.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по регистрации медицинских изделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2017 № 46977).

- Приказ Минздрава России № 212н от 11.05.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2017 № 46976)

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

- Законопроект «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» ‎и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон ‎«Об обращении лекарственных средств».

- Проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».

Минпромторг России

- Проект приказа Минпромторга Росссии «О внесении изменений в приказ Минпромторга России «О внесении изменений в приказ Минпромторга России от 11 января 2016 г. № 9 «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств (для медицинского применения) требованиям правил надлежащей производственной практики и предельного размера платы за оказание указанной услуги».

- Проект приказа Минпромторга России «Об организации работы по внесению изменений в приложение ‎к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. ‎№ 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».