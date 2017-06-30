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18

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

30.06.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Принят в первом чтении законопроект № 169380-7 «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий».

- Внесен законопроект № 208384-7 «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"».

Правительство РФ

- Постановление Правительства России № 707 от 14.06.2017 г. «О внесении изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре».

- Распоряжение Правительства России №1331-р от 26.06.2017 г. ( в части госзакупки стентов для коронарных артерий).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 281н от 31.05.2017 г. «Об утверждении Порядка ведения государственного реестра биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован в Минюсте России 22.06.2017 № 47125).

- Приказ Минздрава России от № 279н 31.05.2017 г. «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов и его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2017 № 47129).

- Приказ Минздрава России № 262 от 26.05.2017 г. «Об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), на 2017 год»

- Приказ Минздрава России № 251 от 24.05.2017 г. «Об утверждении плана информатизации Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России № 1743 от 01.06.2017 г. «О Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения российскими организациями субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 — 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2017 № 47175).

Минтруд России

Приказ Минтруда России № 469н от 05.06.2017 г. «Об утверждении форм заявок на предоставление в 2017-2019 годах субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2017 № 47135).

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
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