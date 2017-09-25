Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 1115 от 18.09.2017 г. «Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клиническом исследовании биомедицинского клеточного продукта».

- Постановление Правительства РФ №1135 от 20.09.2017 г. «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

- Приказ Минздрава России №562н от 25.08.2017 г. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 434н "Об Экспертном совете Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» (Зарегистрирован 11.09.2017 № 48138).

- Приказ Минздрава России от № 569н 28.08.2017 г. «Об утверждении Правил получения биологического материала для производства биомедицинских клеточных продуктов и передачи его производителю биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 18.09.2017 № 48216).

- Проект приказа Минздрава ‎России «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок для оказания паллиативной медицинской помощи»

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России № 3107 от 03.09.2017 г. «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967 "Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части определения организаций, реализующих в 2017-2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков» (Зарегистрирован 21.09.2017 № 48268).

ФАС России

- Разъяснения ФАС России № ИА/64899 от 19.09.2017 г. «О необходимости наличия у участников закупки лекарственных препаратов лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами».