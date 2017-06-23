Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума
- Внесен законопроект № 200712-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру».
- Внесен законопроект № 202717-7 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
- Внесен законопроект № 203730-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
- Принят в первом чтении законопроект № 156688-7 «О внесении изменений в статью 25-10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (о возможности отмены или приостановления действия ранее принятого в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства решения о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с выявлявшимся у них инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих).
Правительство РФ
- Постановление Правительства РФ № 706 от 14.06.2017 г. «Об утверждении Правил уничтожения фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов, недоброкачественных биомедицинских клеточных продуктов и контрафактных биомедицинских клеточных продуктов»
Росздравнадзор
- Письмо Росздравнадзора №01и-1420/17 от 14.06.2017 г. «О новых законодательных требованиях к фармаконадзору».
Минтруд России
- Приказ Минтруда России № 427н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик"» (Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 46958).
- Приказ Минтруда России № 428н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области управления фармацевтической деятельностью"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46967).
- Приказ Минтруда России № 430н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46966).
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