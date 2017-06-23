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57

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

23.06.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Внесен законопроект № 200712-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру».

- Внесен законопроект № 202717-7 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

- Внесен законопроект № 203730-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

- Принят в первом чтении законопроект № 156688-7 «О внесении изменений в статью 25-10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (о возможности отмены или приостановления действия ранее принятого в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства решения о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с выявлявшимся у них инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 706 от 14.06.2017 г. «Об утверждении Правил уничтожения фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов, недоброкачественных биомедицинских клеточных продуктов и контрафактных биомедицинских клеточных продуктов»

Росздравнадзор

- Письмо Росздравнадзора №01и-1420/17 от 14.06.2017 г. «О новых законодательных требованиях к фармаконадзору».

Минтруд России

- Приказ Минтруда России № 427н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик"» (Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 46958).

- Приказ Минтруда России № 428н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области управления фармацевтической деятельностью"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46967).

- Приказ Минтруда России № 430н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46966).

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
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