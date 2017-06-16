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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

16.06.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Отклонен законопроект № 1180507-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу осуществления закупок лекарственных препаратов).

- Принят в первом чтении законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно- телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

- Приняты в первом чтении законопроекты: № 139439-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» и № 139437-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

Правительство РФ

- Постановление Правительства России № 700 от 12.06.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871» ( в части внесения изменений в правила формирования перечней лекарственных средств).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 234н от 19.05.2017 г. «О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.06.2017 № 46991).

- Приказ Минздрава России № 30н от 31.01.2017 г. «Об утверждении Правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.06.2017 № 47007).

Минпромторг России

- Проект приказа Минпромторга России «Об организации в Минпромторге России работы по подтверждению целевого назначения ввозимых товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, предусмотренных приложением к постановлению правительства российской федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305» и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00».

- Проект постановления Правительства РФ «О поддержке локализации и расширения производства медицинских изделий в Российской Федерации»

Росздравнадзор

- Письмо Росздравнадзора №02и-1302/17 от 02.06.2017 г. «Об участниках эксперимента по маркировке лекарственных препаратов».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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