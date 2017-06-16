Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Отклонен законопроект № 1180507-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу осуществления закупок лекарственных препаратов).

- Принят в первом чтении законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно- телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

- Приняты в первом чтении законопроекты: № 139439-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» и № 139437-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

Правительство РФ

- Постановление Правительства России № 700 от 12.06.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871» ( в части внесения изменений в правила формирования перечней лекарственных средств).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 234н от 19.05.2017 г. «О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.06.2017 № 46991).

- Приказ Минздрава России № 30н от 31.01.2017 г. «Об утверждении Правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.06.2017 № 47007).

Минпромторг России

- Проект приказа Минпромторга России «Об организации в Минпромторге России работы по подтверждению целевого назначения ввозимых товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, предусмотренных приложением к постановлению правительства российской федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305» и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00».

- Проект постановления Правительства РФ «О поддержке локализации и расширения производства медицинских изделий в Российской Федерации»

Росздравнадзор

- Письмо Росздравнадзора №02и-1302/17 от 02.06.2017 г. «Об участниках эксперимента по маркировке лекарственных препаратов».