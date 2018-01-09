Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"».

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 439-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения».

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 465-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 1673 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 г. № 1659 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 году из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на реализацию проекта создания нового электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения».

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2017 г. № 1694 «О порядке учета и декларирования объема производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

- Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2017 г. №2965-р (в части распределения в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансирование льготного лекарственного обеспечения).

Минздрав России

- Совместный приказ Минздрава России № 1036 и Минтруда России №861 от 21.12.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им медицинской помощи».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 433н «Об утверждении Положения об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации».