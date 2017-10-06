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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

06.10.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Внесен законопроект «О внесении изменения в статью 4-1 Федерального закона "О государственной социальной помощи"» (о порядке установления нормативов для обеспечения льготников лекарствами и медизделиями).

- Внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О рекламе"».

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ №2045-р от 25.09.2017 г. (Об утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года).

- Распоряжение Правительства РФ №2097-р от 29.09.2017 г. (О распределении субсидий на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся).

- Постановление Правительства РФ №1180 от 29.09.2017 г. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 584н от 01.09.2017 г. «О внесении изменений в некоторые административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственных услуг в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ» (Зарегистрирован 28.09.2017 № 48353).

- Приказ Минздрава России № 585н от 01.09.2017 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности» (Зарегистрирован 29.09.2017 № 48379).

- Приказ Минздрава России № 621н от 08.09.2017 г. «О внесении изменений в административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения исполнения государственных функций по контролю за обращением медицинских изделий, по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")‚ деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (Зарегистрирован 03.10.2017 № 48406).

ФАС России

- Письмо ФАС России от 25.09.2017 № АК/65861/17 «О рекламе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации».

ЕЭК

- Распоряжение Коллегии ЕЭК № 134 от 26.09.2017 г. «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О Требованиях к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения"».

- Решение Коллегии ЕЭК № 123 от 26.09.2017 г. «О Положении о Консультативном комитете по медицинским изделиям».

- Решение Коллегии ЕЭК № 126 от 26.09.2017 г. «О классификации противовирусного препарата для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

- Рекомендация Коллегии ЕЭК № 19 от 26.09.2017 г. «О Руководстве по валидации процесса производства лекарственных препаратов для медицинского применения».

- Решение Коллегии ЕЭК № 132 от 03.10.2017 г. «О классификации комплектующих для одноразовых шприц-ручек, применяемых для подкожного введения инсулина, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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