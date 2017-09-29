Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ №1159 от 25.09.2017 г. «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

Минздрав России

- Проект постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по организации оценки удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг».

- Проект приказа Минздрава России «Об обработке персональных данных в Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Проект федерального закона «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России, Минздрава России № 3181/633н от 14.09.2017 г. «Об утверждении графика реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрирован 26.09.2017 № 48334).