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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

29.12.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Указ Президента РФ № 626 от 25.12.2017 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 1653 от 27.12.2017 «О предоставлении из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр "НИОПИК" с целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

- Постановление Правительства РФ № 1628 от 25.12.2017 «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2018 год и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 864».

- Постановление Правительства РФ №1640 от 26.12.2017 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России, РАН № 767н/2 от 01.12.2017 «О внесении изменений в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии наук от 4 нюня 2015 г. № 307н/4» (Зарегистрирован 21.12.2017 № 49357).

- Приказ Минздрава России №564н от 28.08.2017 «Об утверждении Правил транспортировки биологического материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, и биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 22.12.2017 № 49385).

- Приказ Минздрава России №837н от 20.10.2017 «Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт» (Зарегистрирован 25.12.2017 № 49436).

- Информационное письмо Минздрава России № 11-7/10/2-8616 от 13.12.2017 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России № 3811 от 02.11.2017 «О Комиссии по вопросам отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов» (Зарегистрирован 25.12.2017 № 49416).

- Приказ Минпромторга России, Минздрава России от 24.11.2017 № 4072/942н «Об утверждении целевых показателей совокупной шкалы, по которой анализируется и оценивается выполнение организациями мероприятий, предусмотренных графиком реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрирован 27.12.2017 № 49469).

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора № 10450 от 20.12.2017 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

- Приказ Росздравнадзора № 10449 от 20.12.2017 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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