Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон № 407-ФЗ от 20.12.2017 «О внесении изменения в статью 4-1 Федерального закона "О государственной социальной помощи"» (в части обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан).

- Федеральный закон № 403-ФЗ от 20.12.2017 «О внесении изменений в Федеральный закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госдума

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» (в части госрегистрации фармсубстанций).

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства России № 2758-р от 11.12.2017 г. «О распределении в 2018 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минздрава России, на финансовое обеспечение создания обучающих симуляционных центров».

- Постановление Правительства РФ №1551 от 14.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ №1564 от 16.12.2017 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта».

- Постановление Правительства РФ № 1571 от 16.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».

- Постановление Правительства РФ № 1567 от 16.12.2017 г. «Об утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 973н от 05.12.2017 г. «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок для оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи на объектах спорта в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (Зарегистрирован 14.12.2017 № 49239).

- Приказ Минздрава России №558н от 24.08.2017 г. «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и особенности экспертизы отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения (референтных лекарственных препаратов, воспроизведенных лекарственных препаратов, биологических лекарственных препаратов, биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов (биоаналогов), гомеопатических лекарственных препаратов, лекарственных растительных препаратов, комбинаций лекарственных препаратов), форм заключений комиссии экспертов» (Зарегистрирован 18.12.2017 № 49287).

- Приказ Минздрава России №836н от 20.10.2017 г. «Об утверждении формы документа о результатах мониторинга безопасности биомедицинского клеточного продукта, осуществляемого владельцем регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта» (Зарегистрирован 21.12.2017 № 49349).

- Приказ Минздрава России №1008н от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в перечень должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. № 925н» (Зарегистрирован 21.12.2017 № 49334).

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений ‎ в Административный регламент Федеральной службы по надзору ‎в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги ‎по выдаче сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 421н».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка приостановления применения биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации ‎от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря ‎2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков ‎на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, ‎их учета и хранения».

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной ‎торговли лекарственными препаратами».

- Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении Порядка подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, предназначенных для производства фармацевтической продукции, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, ‎от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206».