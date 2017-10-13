Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Внесен законопроект №281113-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах"».

- Внесен законопроект №283027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части лечения редких (орфанных) заболеваний).

- Внесен законопроект №283020-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств».

- Проект постановления Госдумы №274369-7 «Об обращении Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 1204 от 04.10.2017 г. «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов».

- Распоряжение Правительства РФ №2183-р от 06.10.2017 г. (О вопросах межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг территориальными фондами ОМС на едином портале госуслуг).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России №765 от 04.10.2017 г. «О назначении ответственного секретаря Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Приказ Минздрава России № 764 от 04.10.2017 г. «О внесении изменения в приказ Минздрава России от 17 ноября 2015 г. № 820 «О наделении правом электронной подписи и об определении ответственного лица в целях размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Приказ Минздрава России № 763 от 04.10. 2017 г. «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № 136 «Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями».