Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект №359335-7«О внесении изменения в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части посещения пациентов, находящихся в реанимации).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 31.10.2017 № 882н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету» (Зарегистрирован 09.01.2018 № 49561).

- Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (Зарегистрирован 09.01.2018 № 49577).

- Приказ Минздрава России от 28.12.2017 № 1134 «О внесении изменений в план информатизации Минздрава России на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об организации работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Министерства здравоохранения Российской Федерации».

- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

- Уведомление о разработке проекта приказа Минздрава России «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, образовательных, экспертных организациях и организациях оптовой торговли лекарственными средствами».