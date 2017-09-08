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Лента · Обзоры
79

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

08.09.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство России

- Распоряжением Правительства РФ №1837-р от 28.08.2017 г. (в части утверждения Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года)

- Постановление Правительства РФ № 1061 от 31.08.2017 г. «Об утверждении Правил вывоза из Российской Федерации биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях».

- Постановление Правительства РФ № 1012 от 25.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396» (Внесены изменения в требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции. В частности, автоматические средства измерения должны обеспечивать измерение и учет следующих показателей: объем фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); объем безводного (100-процентного) спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле); концентрация безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле)).

- Постановление Правительства РФ № 1071 от 05.09.2017 г. «О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации»

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 319н от 08.06.2017 г. «Об утверждении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.09.2017 № 48050).

- Уведомление о начале разработки законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части введения ответственности за предоставление фармпроизводителем недостоверных сведений при государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, их перечня ЖНВЛП).

- Уведомление о разработке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2012 № 547-Пр/12 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования фармацевтической деятельности»

- Проект приказа Росздравнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 19.03.2012 № 1197-Пр/12 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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