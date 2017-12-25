Особенности аптечного рынка в туристических регионах. Интерактивная аналитика

Мониторируя аптечные продажи, можно примерно оценить туристический поток. Ведь, если в Москве и Санкт-Петербурге среднемесячные аптечные продажи в стоимостном выражении падают на 12,3 и 7,4% соответственно, то в Краснодарском крае и Республике Крым, напротив, возрастают примерно на такие же величины.
Отдельно хочется остановиться на структуре аптечных сетей южных регионов. Дело в том, что столичные аптечные сети всегда на слуху. А вот чем живут регионы традиционных летних путешествий к морю — не всегда попадает в фокус новостных ресурсов.
Представляем обзор особенностей аптечного сегмента рынка ЛС в регионах традиционного летнего туризма – приложение к статье «Курортный роман», опубликованной в «ФВ» №38 за 2017 г.
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