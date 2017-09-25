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Объем фармацевтической рекламы в специализированных печатных СМИ в 1-м полугодии составил 907,7 млн руб.

25.09.2017

По итогам 1-го полугодия 2017 г. объем рынка фармацевтической рекламы, размещенной в специализированных изданиях, показал 5%-й рост в денежном выражении при практически неизменившемся объеме размещенных рекламных модулей (-1%). Объем затрат на размещение этой рекламы составил 907,7 млн руб. Такие данные получены в ходе проведения регулярного исследования Contenta Medical Index «Мониторинг рекламы лекарственных препаратов и контент-анализ научных статей в специализированных печатных изданиях для врачей и фармацевтов/провизоров».

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Основные категории лекарственных препаратов (Rx, OTC) показали разнонаправленную динамику: рост на 5 и 9%, соответственно в денежном выражении и снижение количества размещенных рекламных модулей – на 2 и 1%. В категории «БАД» отмечено существенно более заметное падение показателей как в денежном, так и в количественном выражении - на 11 и 23%. Возможно, это объясняется тем, что в целом для сегмента БАД год был непростым.

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При анализе категорий по медицинским и фармацевтическим изданиям видно, что реклама ОТС- препаратов, представленная в изданиях для аптек, показала лучшую динамику, чем сегмент Rx в медицинских изданиях в денежном выражении, при этом заметен рост рекламы БАД в медицинских изданиях, хотя сам объем ее невелик. Скорее всего это может быть связано с возможным поиском нового позиционирования БАД, более близкого к медицинскому направлению.

Автор: Андрей Колебцев, Ipsos Healthcare
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Метки
реклама лекарств
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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