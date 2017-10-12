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Место денег. Новая концепция по привлечению инвестиций в здравоохранение

12.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

В Москве впервые прошел инвестиционный международный форум, призванный сосредоточить внимание потенциальных инвесторов на возможностях отечественных разработчиков медпродукции. Мероприятие посетили представители Совета Федерации, профильных министерств и ведомств. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова в качестве площадки был выбран не случайно — здесь будет создан научно-образовательный центр трансляционной медицины. Представительный состав участников форума, выставка ведущих разработок производителей, знаменитые стены Сеченовки — все для того, чтобы частный бизнес понял, куда и зачем стоит инвестировать свои деньги.

Хорошо, но мало

63d5c502eaa5ac10bfced2b234973949.jpgНа сегодняшний день в социальной сфере реализуется чуть более 300 проектов государственно-частного партнерства. Непосредственное отношение к здравоохранению имеют 98 из них. Хорошо, но этого мало, прокомментировала цифры зам. председателя Совета Федерального собрания РФ Галина Карелова. Конечно, представителям власти хотелось бы, чтобы каждый регион страны мог похвастаться реализацией подобных проектов, а бизнес активнее инвестировал в развитие здравоохранения.

«Именно сейчас благоприятный период для развития этой темы. Нам важно, чтобы инвестиции приходили в здравоохранение. Без частных инвестиций отрасль не будет такой современной», — сказала г-жа Карелова.

При этом стоит отметить, что, по оценкам ТПП, в последние годы размер частных инвестиций в медицину превышает объем государственных. Это говорит о том, что в стране разработаны система преференций и механизмы поддержки, которые удовлетворяют потребности бизнеса. Но и при этом обнадеживающем тренде денег в сфере инновационных разработок еще не так много, как хотелось бы.

Сделать больше

Поддержка исследователей и разработчиков станет одним из ключевых направлений скорректированной государственной программы «Фарма-2030», работа над которой начнется в следующем году.

5bdf080d1f21372e9098bb80d6c0d4e9.jpg«Ближайшие 10 лет посвятим разработке собственной инновационной медицинской продукции, включая лекарственные средства и медицинские изделия, поддержке экспорта, развитию клеточных технологий, регенеративной, персонализированной медицины», — пообещал зам. главы Минпромторга России Сергей Цыб.

В рамках форума прошли тематические секции по вопросам телемедицинских технологий и развития отдельных направлений отрасли. Прямой и честный разговор сложился у представителей компаний с руководителем Росздравнадзора Михаилом Мурашко. Производители медизделий рассказали о том, как на практике применяются механизмы поддержки, разработанные Минпромторгом, и какие барьеры встречаются на пути продвижения продукции на рынок. В свою очередь глава Росздравнадзора напомнил, что в ближайшее время бизнесу необходимо будет перестроиться под требования единого рынка, созданного в рамках ЕАЭС. И посоветовал не затягивать с этим процессом тем, кто активно планирует развиваться на территории всего союза.

Генеральный директор компании «Стентекс» Егор Лукьянов отметил важность и необходимость диалога представителей регулирующих органов в сфере здравоохранения, профильных министерств, бизнеса и ученых, которых смог собрать на одной площадке форум: «Для отрасли сейчас необходима качественно более высокая планка не только в вопросах новейших технологий производства, но и в сфере контроля эффективности и безопасности выпускаемых имплантируемых медицинских изделий. Научно-производственный комплекс «Стентекс» является идеальной площадкой для реализации такого сложного и поэтапного процесса, как локализация производства коронарных стентов и катетеров мирового уровня. Но мы не только осуществляем технологический трансфер, мы отвечаем за безусловное внедрение тех же стандартов контроля качества, которые применяются на предприятии — доноре технологии. В этой связи хотел бы отметить важность обсуждаемых вопросов регулирования обращения медицинских изделий и присоединиться к выводам и предложениям Михаила Мурашко о необходимости осуществления дифференцированного контроля качества медизделий в зависимости от потенциального риска их применения, уделяя особое внимание имплантируемым медицинским изделиям».

Только вперед

В рамках форума представители Сеченовского университета и российского венчурного фонда Primer Capital подписали соглашение о разработке первого потенциального лекарственного препарата для лечения целиакии. По соглашению Primer Capital инвестирует в клинические исследования препарата. Как отметили представители университета, по результатам исследований будет принято решение о его дальнейшем производстве.

Кроме того, в этом году Минпромторг совместно Минздравом и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова начали реализацию проекта по созданию научно-образовательного центра трансляционной медицины, где будут сосредоточены возможности для разработки и внедрения инновационной медицинской продукции. «Активное участие в этом примет частный бизнес», — заявил Сергей Цыб.

Автор: Оксана Баранова
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Метки
Стентекс
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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