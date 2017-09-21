Лидеры среди аптечных сетей, I-II квартал 2017 года. Интерактивная аналитика

Представляем интерактивные карты распределения лидеров среди аптечных сетей (по субъектам РФ) в первом полугодии 2017 года – приложение к статье «Субъективные лидеры», опубликованной в «ФВ» №29 за 2017 г.
Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:
- переключать вкладки,
- изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
- просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.
Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.