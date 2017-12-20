Итоги фармрынка за 10 месяцев 2017 от компании AlphaRM. Интерактивная аналитика

Что изменилось на фармрынке в 2017 году? Какова динамика розничного и государственного сегментов рынка? Изменилась ли доля льготного и целевого сегментов по сравнению с 2016 годом? Представляем вашему вниманию анализ фармацевтического рынка за январь - октябрь 2017 года от аналитической компанией AlphaRM.
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