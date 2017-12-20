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Итоги фармрынка за 10 месяцев 2017 от компании AlphaRM. Интерактивная аналитика

20.12.2017

Что изменилось на фармрынке в 2017 году? Какова динамика розничного и государственного сегментов рынка? Изменилась ли доля льготного и целевого сегментов по сравнению с 2016 годом? Представляем вашему вниманию анализ фармацевтического рынка за январь - октябрь 2017 года от аналитической компанией AlphaRM.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

  • переключать вкладки,
  • изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
  • просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 31 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

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Метки
рейтинги и диаграммы
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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