Импорт готовых ЛП и in bulk по итогам I полугодия 2017 года. Интерактивная аналитика

Если поставщики готовых форм в целом могут быть довольны своей работой, то активность поставщиков in bulk иначе как провальной не назовешь. Пока это худшие результаты за последние 3,5 года.

Представляем аналитику импорта готовых ЛП и in bulk в Россию по итогам периода январь—июль 2017 года – приложение к статье «Ввозился недоношенным», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».