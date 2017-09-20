Импорт готовых ЛП и in bulk по итогам I полугодия 2017 года. Интерактивная аналитика

Если поставщики готовых форм в целом могут быть довольны своей работой, то активность поставщиков in bulk иначе как провальной не назовешь. Пока это худшие результаты за последние 3,5 года.
Представляем аналитику импорта готовых ЛП и in bulk в Россию по итогам периода январь—июль 2017 года – приложение к статье «Ввозился недоношенным», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.
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